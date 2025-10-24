Логотип РИА URA.RU
На ж/д вокзале в Петербурге внезапно рухнула крыша. Фото

24 октября 2025 в 21:40
На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге частично рухнула крыша над парковкой

Фото: telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обрушилась часть потолочной конструкции парковки над 12-й платформой. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. 

«По предварительным данным, на территории Ладожского вокзала произошло обрушение части конструкции крыши 12-й платформы. Доступ к участку ограничен», — передает ведомство в своем telegram-канале. 

Причины произошедшего пока устанавливаются, участок повреждения сейчас оценивают специалисты. Проводится проверка. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Журналисты с места событий передают, что сейчас всех просят покинуть помещение парковки.

Неделей ранее на красной линии метро Санкт-Петербурга уже возникали перебои в транспортной системе города из-за неисправности поезда. Об этом сообщалось в середине октября. 

