На ж/д вокзале в Петербурге внезапно рухнула крыша. Фото
На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге частично рухнула крыша над парковкой
Фото: telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»
На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обрушилась часть потолочной конструкции парковки над 12-й платформой. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, на территории Ладожского вокзала произошло обрушение части конструкции крыши 12-й платформы. Доступ к участку ограничен», — передает ведомство в своем telegram-канале.
Причины произошедшего пока устанавливаются, участок повреждения сейчас оценивают специалисты. Проводится проверка. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Журналисты с места событий передают, что сейчас всех просят покинуть помещение парковки.
Неделей ранее на красной линии метро Санкт-Петербурга уже возникали перебои в транспортной системе города из-за неисправности поезда. Об этом сообщалось в середине октября.
- Тараканов24 октября 2025 23:03Дома рушатся, ветшает Питер , без должного присмотра