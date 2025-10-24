ЦБ России снизил размер ключевой ставки до 16,5%: как это отразится на россиянах

ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Центробанк РФ на заседании 24 октября вновь понизил ключевую ставку, установив ее на уровне 16,5% годовых. Данное решение соответствовало ожиданиям финансового рынка. Снижение ставки отражает постепенную стабилизацию экономики, несмотря на сохраняющуюся высокую инфляцию около 8%.

По оценке регулятора, основным сдерживающим фактором для ускорения снижения цен остаются завышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса. Подробнее о реакции банков и о том, что ждет людей после снижения ключевой ставки — в материале URA.RU.

Три варианта изменения ключевой ставки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на заседании рассматривались три варианта изменения ключевой ставки. Она подтвердила сохранение жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Продолжение после рекламы

«Мы видим, что санкции направлены на ограничение прежде всего экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точно влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор», — заявила Набиуллина, передает «Газета.Ru».

Она не исключила пауз в цикле смягчения ДКП. Набиуллина отметила, что влияние новых санкций на будущие решения ЦБ будет зависеть от скорости адаптации экономики к ограничениям.

Зачем ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк России 24 октября снизил ключевую ставку — теперь до 16,5% годовых. Решение о снижении ставки ЦБ объяснил тем, что хотя инфляция в стране все еще высока (около 8% в год), экономика постепенно стабилизируется. Главной проблемой остаются завышенные инфляционные ожидания у людей и бизнеса, которые не дают ценам расти медленнее.

Что может последовать за снижением ключевой ставки

Центробанк России 24 октября снизил ключевую ставку — теперь до 16,5% годовых. Эксперты считают, что вслед за ЦБ коммерческие банки начнут уменьшать проценты по вкладам и кредитам. Ожидается, что доходность по депозитам упадет до 14-16% к началу 2026 года, передает «Газета.Ru».

Реакция банков

ВТБ

Решение ЦБ по снижению ключевой ставки соответствовало прогнозам ВТБ. Как отметил главный экономист банка Родион Латыпов, регулятор проявил сдержанность в части будущей денежно-кредитной политики.

«Сегодняшнее решение Банка России оказалось мягким в части снижения ключевой ставки, но более жестким — в части прогнозов. Так, прогноз средней ключевой ставки вырос с предыдущих 12–13% сразу до 13–15% на 2026 год. Одновременно вырос и прогноз по инфляции на 2026 год — до 4–5%», — пояснил Латыпов, сообщает портал «Банки.ру».

Экономист подчеркнул, что пересмотр прогноза ЦБ не стал неожиданностью для ВТБ. В банке уже закладывали в свои модели среднюю ключевую ставку на уровне 14,5% на следующий год.

Т-банк

Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец отметила, что решение ЦБ не изменило прогнозные ожидания компании. На официальном сайте Т-банка она пояснила, что хотя ожидалось сохранение ставки при смягчении риторики регулятора, фактически произошло обратное — снижение ставки сопровождается жесткими заявлениями. Экономист заключила, что конечный экономический эффект от такого сочетания мер остается прежним.

Что будет со вкладами

Эксперты прогнозируют сохранение двузначных ставок по депозитам до конца 2025 года. В ближайшие месяца доходность по краткосрочным вкладам может достигать 16-17%, а по годовым — 13-15%.

Продолжение после рекламы

«В ближайшие месяцы основная часть предложений на сроках до одного года будет сосредоточена на уровне 14,5–17%, в том числе в районе 16–17% по депозитам на один-два месяца, особенно для новых клиентов», — отмечает Игорь Балынин из Финансового университета. Снижение ставок ожидается только после новогодних праздников — примерно на 1,5-2 процентных пункта. При этом банковский вклад остается наиболее надежным инструментом с доходностью, значительно опережающей инфляцию.

Что произойдет с кредитами и рублем

Текущие ставки по ипотеке превышают 21%, по потребительским кредитам начинаются от 19%. Эксперты прогнозируют начало снижения не ранее конца 2025 года, а заметное удешевление кредитов ожидается в первом квартале 2026 года.

Финансовый директор WEBBANKIR Михаил Акопов ожидает снижения ставок на 1-2 процентных пункта к концу 2025 года. Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников рекомендует неспешным заемщикам дождаться весны 2026 года для более выгодных условий.

После решения ЦБ эксперты прогнозируют умеренное ослабление рубля. Ожидается, что доллар может укрепиться до уровня 82-84 рублей, евро — до 96-98 рублей, а юань — до 11,00-11,50 рублей в ближайшие недели.

По мнению стратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, с завершением налогового периода валюта может дополнительно подорожать. К началу зимы не исключен рост доллара ближе к 85 рублям, а евро — к 97-98 рублям.

Как нынешнее решение регулятора отразится на потребителях

По словам независимого финансового эксперта Марии Таткиной, текущее снижение ставки ЦБ носит умеренный характер. Она отметила, что ужесточение среднесрочного прогноза регулятора на 2026 год с 12-13% до 13-15% свидетельствует о сохранении жёсткой денежно-кредитной политики.

Эксперт пояснила, что дальнейшее снижение ставки будет напрямую зависеть от динамики инфляции. При этом Таткина не исключила возможности очередного снижения на 0,5 процентных пункта в декабре, учитывая скорректированные прогнозы ЦБ.

Какая ставка считается оптимальной для российской экономики, бизнеса и потребителей

Независимый финансовый эксперт Мария Таткина отмечает пересмотр среднесрочного прогноза ключевой ставки на следующий год в сторону повышения до 13-15%. При этом снижение до 7,5-8,5% ожидается не ранее 2027 года.

«Какая ставка для экономики достаточно хорошая? Если вспомнить, что у нас была вообще ставка 4%, но вот началось наше повышение где-то со ставки 7,5% два года назад, в июле 2023 года. Поэтому, если учитывать какую-то оптимальную величину, то ставка, например, 4−5% для экономики была бы неплохая», — пояснила Таткина, сообщает издание ТВК.

Продолжение после рекламы