Макрон пообещал дать Зеленскому ракеты и истребители Mirage
Владимир Зеленский ранее неоднократно просил Европу предоставить истребители
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украина получит от Франции ракеты Aster, а также истребители Mirage. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения для украинских военных и направим дополнительные самолеты Mirage», — заявил Эмманюэль Макрон. Запись выступления есть на странице Елисейского дворца в X.
Макрон также подчеркнул, что Франция совместно с партнерами по коалиции намерена объявить о ряде новых инициатив. Помимо этого, президент отметил важность дальнейшей поддержки Украины со стороны коалиции в вопросах укрепления энергетической инфраструктуры страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил от Европы новое вооружение, в том числе и истребители Mirage.
Российская сторона неоднократно акцентировала внимание на том, что поставки западного вооружения ВСУ лишь способствуют затягиванию конфликта. Несмотря на это, Европа пытается снабдить Украину все более смертоносным оружием, отказываясь от переговорного вектора.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
