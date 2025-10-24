Макрон пообещал дать Зеленскому ракеты и истребители Mirage

Владимир Зеленский ранее неоднократно просил Европу предоставить истребители Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина получит от Франции ракеты Aster, а также истребители Mirage. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения для украинских военных и направим дополнительные самолеты Mirage», — заявил Эмманюэль Макрон. Запись выступления есть на странице Елисейского дворца в X.

Макрон также подчеркнул, что Франция совместно с партнерами по коалиции намерена объявить о ряде новых инициатив. Помимо этого, президент отметил важность дальнейшей поддержки Украины со стороны коалиции в вопросах укрепления энергетической инфраструктуры страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил от Европы новое вооружение, в том числе и истребители Mirage.

