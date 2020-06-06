Мошенники занялись «перерасчетом пенсий»

Мошенники обманывают пожилых россиян, обещая денежные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России зафиксировал резкое увеличение числа обращений граждан о «перерасчете пенсий», которое им навязывают недобросовестные юридические организации. Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей. <…>. За подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взымалась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление», — говорится в сообщении.

Мошенники, как отмечается, часто представляются сотрудниками Пенсионного фонда и говорят пожилым людям о положенной им денежной выплате или рассылают СМС с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг.

«Нельзя сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений. По фактам мошенничества необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы», — подчеркнул зампредседателя правительства Московской области Роман Каратаев.

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