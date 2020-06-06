«Яндекс» составил рейтинг новых слов россиян за последние 10 лет

Рейтинг слов составляли на основе поисковых запросов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина, аналитики «Яндекса» опубликовали рейтинг новых слов за последнее десятилетие. Список появился на странице компании в Facebook.

В рейтинг попали слова, которые россияне чаще всего набирали в поисковых запросах. В 2020 году самыми популярными словами стали «ауф» (выражение одобрения или восхищения), «локдаун» (строгая изоляция), и «падра» (подруга).

В прошлом году рейтинг возглавили «вислово» (синоним слова «зависнуть»), «фудпрон» (красивое изображение еды) и «бумер» (представитель поколения бэби-бума, тот, кто родился до 1990 года). А в 2018 году россияне использовали слова «сквиши» (мягкие антистресс-игрушки), «хайли лайкли» (в переводе «весьма вероятно», стало популярным после заявлений Лондона о причастности Москвы к отравлениюСкрипалей), и «чуитс» (яркий стиль жизни).

Некоторые слова обрели популярность благодаря рэп-композициям, другие обозначают какой-либо предмет (например, спиннер или вейп). В список попали и слова из интернет-мемов (кек, дратути и т. д.)

«Сразу видно, как реальная жизнь влияет на язык: например, в 2017 году резко вырос интерес к рэпу и баттлам, поэтому люди стали активно спрашивать, что такое „эщкере“», — сообщили в «Яндексе».

Ранее компания назвала самые популярные запросы россиян во время режима самоизоляции. Многие стали интересоваться удаленной работой, средствами гигиены и виртуальными барами, пишет Nation News. А несколько лет назад «Яндекс» включил уральские театры в список лучших в России.