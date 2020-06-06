06 июня 2020

Собчак поддержала протесты в США песней «Убили негра»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Ксения Собчак выложила провокационный пост о протеста в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram видео в поддержку протестующих в США. На видеозаписи с черным экраном играет песня «Убили негра» российской группы «Запрещенные барабанщики».

«Миннеаполис, я с тобой», — подписала свой пост Собчак. Она также написала тег #blacklivesmatter, который используют протестующие в США.

Протесты и беспорядки в США начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после жесткого обращения полиции при задержании. Американцы устраивают демонстрации против расизма и полицейского насилия. Полицейских, которые задерживали Флойда, уволили, сейчас им предъявлены обвинения в убийстве, пишет агентство Nation News. По мнению президента США Дональда Трампа, массовые акции протеста, развернувшиеся по всей стране, помогут решить проблему расового неравенства, передает Life.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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