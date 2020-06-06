Собчак поддержала протесты в США песней «Убили негра»

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram видео в поддержку протестующих в США. На видеозаписи с черным экраном играет песня «Убили негра» российской группы «Запрещенные барабанщики».
«Миннеаполис, я с тобой», — подписала свой пост Собчак. Она также написала тег #blacklivesmatter, который используют протестующие в США.
Протесты и беспорядки в США начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после жесткого обращения полиции при задержании. Американцы устраивают демонстрации против расизма и полицейского насилия. Полицейских, которые задерживали Флойда, уволили, сейчас им предъявлены обвинения в убийстве, пишет агентство Nation News. По мнению президента США Дональда Трампа, массовые акции протеста, развернувшиеся по всей стране, помогут решить проблему расового неравенства, передает
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