Премьер Армении сообщил об «аде» в стране из-за коронавируса

Система здравоохранения Армении перегружена из-за COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Армения дошла до критической ситуации и «шагает по аду» из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. При этом карантин в Армении власти не планируют вводить. По мнению премьера, это приведет к тяжелым экономическим последствиям.

«Сегодня мы были близки к принятию решения о введении тотального карантина в стране. Но в итоге пришли к тому, что это не спасет ситуацию», — цитирует политика агентство Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, система здравоохранения в стране перегружена, около 200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Несколько человек скончались, находясь в общем отделении вместо необходимой им реанимации, поскольку там не хватило места. Еще один человек погиб из-за позднего оказания медпомощи.

Премьер призвал граждан не верить пропаганде против соблюдения санитарных норм в рамках борьбы с коронавирусом. По его мнению, в стране должно начаться антипандемическое движение.

За последние сутки коронавирусом в Армении заразилось 547 человек. Всего число заболевших составило 12 364, 3 720 человек выздоровели, 190 скончались. В числе зараженных сам Никол Пашинян и его семья, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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