МИД России расскажет, как США «учили весь мир демократии»

Мария Захарова назвала высказывания США издевательством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел России опубликует в социальных сетях подборку о том, как Вашингтон «учил весь мир демократии». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я хотела сказать, что мы тоже умеем „троллить“. <…> Там есть цитаты наших американских коллег и похлеще, как они учили, но мы сделаем подборку, наверное, на протяжении последних 10 лет, как они учили весь мир, так сказать, демократии», — цитирует Захарову РИА «Новости». Она назвала высказывания представителей США издевательством над теми странами, где были внутренние проблемы.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил планы США по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан. Он отметил, что в достижении своих целей американцы игнорируют международные организации.

Также политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обратил внимание на слишком частые вмешательства США в дела других стран, передает телеканал 360. По его словам, они делают это самыми разнообразными способами — от прямых военных операций до разного рода гибридных военных кампаний.

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