Нидерландский журналист считает, что в трагедии виноваты те, кто не закрыл воздушное пространство над Украиной, и те, кто «нажал кнопку» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Западная пресса не заинтересована в поиске правды в деле о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом. Об этом заявил независимый нидерландский журналист Эрик ван де Бейк.

Он отметил, что западные журналисты стали рупором Совместной следственной группы (ССГ). «Почти с самого начала западная пресса обвинила в трагедии повстанцев Донбасса и Россию. И это продолжается по сей день», — приводит слова ван де Бейка ТАСС.

Независимый журналист подчеркнул, что западная пресса не проводит свои собственные расследования этого дела и не ищет изъяны в позиции ССГ. По его словам, СМИ превратились в инструмент, используемый ССГ. Кроме того Ван де Бейк рассказал, что его коллеги не проверяют факты, предоставленные Bellingcat, и Службой безопасности Украины. Сам нидерландский журналист считает, что в трагедии виноваты те, кто не закрыл воздушное пространство над Украиной, и те, кто «нажал кнопку», передает телеканал 360.

Ранее директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что ССГ не проверила роль Украины в деле о крушении малайзийского Boeing в 2014 году. Он отметил, что государство может нести ответственность за незакрытие воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

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