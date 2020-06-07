СМИ: Скрипаль и его дочь переехали в Новую Зеландию

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Еще год назад Сергея и Юлю Скрипалей хотели отправить в США или Австралию Фото: Владимир Жабриков

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переселились в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами. Такой информацией поделилось британское издание The Suday Times, ссылаясь на источник в кабинете министров Великобритании.

«Для них придумали новые биографии и оформили нужные документы. Также семья Скрипалей получила «помощь для того, чтобы начать новую жизнь», — сообщает издание.

Еще год назад британские журналисты узнали о возможных планах отправить Скрипалей на постоянное проживание в одну из стран разведывательного союза «Пять глаз» (в него входят США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Австралия. Вместе с тем говорилось, что британские спецслужбы договариваются с американскими коллегами, чтобы направить семью в США.

По информации издания, Скрипали могут провести всю оставшуюся жизнь под придуманными именами. Они будут избегать общения с прессой, близкими и друзьями. Единственными людьми, которым могут разрешить общаться со Скрипалями могут стать их бывшие соседи — супруги Кассади.

Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года в Солсбери, напоминает телеканал 360. Позже официальный Лондон обвинил российские спецслужбы в причастности к инциденту, заявив, что отравляющее вещество под названием «Новичок» произвели в России. В Москве опровергли все обвинения, британские специалисты не смогли доказать, что яд изготовили в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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