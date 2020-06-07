Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

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Ранее Никита Михалков в своей передаче обвинил Билла Гейтса в попытке чипировать население Земли. В дальнейшем выпуск был снят с эфира телеканала «Россия 24», а передача стала выходить только на YouTube-канале «Бесогона».

Программа Грефа, по мнению Михалкова, не рассчитана на всю Россию, так как не учитывает разницу развития технологий в регионах. Ее внедрение поспособствует еще большему разделению слоев общества на бедных и богатых, а также умных и глупых, уточнил режиссер.

Режиссер привел выдержки из программы и заявил, что она направлена на уничтожение в стране традиционных форм образования. «Вот раздел „Смерть форматов“. И по этому плану к 2025 году должны умереть диплом об окончании учебного заведения. А к 2035 году должны будут исчезнуть общеобразовательная школа, исследовательский университет, текст (книга, статья) как доминирующая форма передачи знаний. Книга. То есть гигантская многовековая культура книгоиздания, культура чтения книги», — добавил он.

«Эта программа идет под соусом оптимизации, инновации, прогресса и этими маскировочными словами она приводится в жизнь. Получается, что для этого рода деятельности, этого рода внедрения цифровых платформ пандемия — мать родная», — заявил Михалков в эфире нового выпуска «Над пропастью во лжи» своей авторской передачи «БесогонTV» на канале в YouTube.

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.

По мнению Никиты Михалкова, Герман Греф использует эпидемию для продвижения своей программы образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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