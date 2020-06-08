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Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что США готовы к снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что «эпидемия коронавируса практически пройдена», сообщает « Национальное агентство новостей ». По информации Трампа, число новых случаев COVID в Штатах на данный момент сокращается.

Пинелис с юмором отмечает, что появились панкреатиты и «нековидные» пневмонии, кровотечения, перфорации и опухоли всего на свете, а хирурги «ошалели от радости возвращения плановой хирургии».

Он добавил, в «ковидной зоне» приемника тишина. Сидят только два пациента, оба дышат сами, кислородной поддержки им не требуется. А скучающая команда врачей «спряталась за ревущим фильтром». «СИЗы [средства индивидуальной защиты] всех сортов валяются вокруг, респираторы задраны на лоб. Давно уже не заболевал никто из персонала», — описывает ситуацию врач.

«Непостижимым образом, COVID исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые, бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь», — написал Пинелис.

Коронавирус исчез из больниц США, врачи вернулись к прежней жизни. Об этом рассказал русский врач-реаниматолог, работающий в Бруклинской центральной больнице, Евгений Пинелис на своей странице в Facebook.

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