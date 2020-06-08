Похитители больше суток держали юношу в наручниках в подвале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московский адвокат Константин Скрыпник заявил, что за похищением его сына стоят подельники криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако). Юрист проходит свидетелем по делу Гагиева, который обвиняется в 60 убийствах.

Скрыпник рассказал ТАСС, что у него есть объективные доказательства того, что к убийствам помимо Гагиева причастны еще ряд лиц, однако им удалось избежать ответственности и сейчас они находятся на свободе. Он уточнил, что это не только подчиненные криминального авторитета, но и его партнёры. Скрыпник уточнил, что эти люди «оперативно получают информацию» о ходе расследования и таким образом пытаются оказать на него давление. Следствию адвокат дает показания против Гагиева.

17-летнего сына Скрыпника похитили днем, 5 июня в Солнечногорске. По СМС отцу начали поступать угрозы, а вскоре следователям удалось обнаружить местоположение юноши. Как сообщает Telegram-канал Baza, юношу нашли в поле неподалеку от подмосковного Ногинска. Он был связан, но жив. Сын адвоката сообщил следователям, что его больше суток держали в подвале в заложниках, а чтобы он не сбежал, на руки надели наручники. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

Адвокат надеется, что после этого инцидента он будет включен в программу защиты свидетелей. »«Одно дело были угрозы, а сейчас действия, поэтому надеюсь, что нам предоставят госзащиту», — отметил адвокат, добавив, что осознает насколько это » дорогое и очень редкое удовольствие» со стороны государства.

Два года назад Гагиева экстрадировали из Австрии в Россию. Его обвиняют в организации десятков убийств. Его жертвами были как чиновники, так и руководители правоохранительных органов.

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