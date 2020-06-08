07 июня 2020
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В очаге заражения COVID-19 в ХМАО сняли часть ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Местным разрешили ездить в отпуск, но для этого нужно получить справку о состоянии здоровья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жителям города Лянтор, поселений Нижнесортымский и Федоровский (Сургутский район), где с 23 мая действует особый режим, а на выездах установлены блокпосты, разрешили выезжать из населенных пунктов в ряде случаев. Например, если им требуется неотложная медпомощь или если планируется выезд за территорию региона на продолжительный срок. Соответствующие послабления прописаны в новом постановлении губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

«Ограничения не распространяются на граждан, въезд и выезд которых в муниципальные образования обусловлен получением ими неотложной медицинской помощи при наличии соответствующих подтверждающих документов и электронного уведомления или наличием санаторно-курортной путевки и авиа-, железнодорожных билетов, билетов на проезд автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок с выездом из муниципальных образований на срок более 2 недель», — написано в документе.

При этом выезд за пределы автономного округа разрешен только в случае, если на руках имеется справка, подтверждающая отрицательные тесты на COVID-19, либо при подтверждении защитного уровня иммунитета.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургутского района, где установили самые жесткие ограничительные меры, из-за того, что там не удалось сдержать распространение коронавируса, устроили бунт на КПП, требуя выпустить их из поселка. На место прищлось выезжать полиции и ОМОНу, зачинщиков бунта привлекли к ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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