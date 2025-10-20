Баста на сцене устроил гендер-пати паре из ХМАО Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время концерта в Сургуте известный музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, провел трогательное гендер-пати и помог паре из зала узнать пол будущего ребенка. Артист открыл конверт с результатами, и на сцене зажглись синие прожектора, сообщили югорчане, присутствующие на концерте.

«В Сургуте Баста помог узнать молодой паре пол будущего ребенка. На сцене он открыл конверт и сообщил, кто родится в семье», — рассказали очевидцы.

Пара ждет первого ребенка. На вопрос Басты, кого они хотят — мальчика или девочку, мнения супругов разделились. Но после объявления результатов оба были счастливы.

