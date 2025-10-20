Силовики ХМАО подтвердили арест задержанного вице-мэра

В следственном комитете подтвердили задержание вице-мэра Нефтеюганска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет Югры подтвердил информацию об аресте вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По ходатайству следователя решением суда заключен под стражу», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Гусенков пробудет в СИЗО до 4 декабря.