Силовики ХМАО подтвердили арест задержанного вице-мэра
20 октября 2025 в 12:49
В следственном комитете подтвердили задержание вице-мэра Нефтеюганска
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Следственный комитет Югры подтвердил информацию об аресте вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По ходатайству следователя решением суда заключен под стражу», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Гусенков пробудет в СИЗО до 4 декабря.
Бывшему вице-мэру вменяется превышение должностных полномочий. 18 октября силовики провели обыски в его доме и в мэрии.
