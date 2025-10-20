Логотип РИА URA.RU
Общество

Силовики ХМАО подтвердили арест задержанного вице-мэра

20 октября 2025 в 12:49
В следственном комитете подтвердили задержание вице-мэра Нефтеюганска

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет Югры подтвердил информацию об аресте вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По ходатайству следователя решением суда заключен под стражу», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Гусенков пробудет в СИЗО до 4 декабря.

Бывшему вице-мэру вменяется превышение должностных полномочий. 18 октября силовики провели обыски в его доме и в мэрии.

