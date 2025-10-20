Соцфонд ХМАО раскрыл, как северянам выйти на пенсию досрочно

В ХМАО почти 7,5 тысяч человек ушли на пенсию досрочно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО могут выйти на пенсию на пять лет раньше общепринятых сроков. Югорчане живут и работают в особых природно-климатических условиях, сообщает окружной Соцфонд.

«Югорчане могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, так как живут и работают в особых природно-климатических условиях. Досрочный выход на пенсию в этом году возможен для женщин, достигших 55 лет, и мужчин в возрасте 60 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что для этого необходимо соблюсти три условия: достичь соответствующего возраста, иметь не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях, а также набрать страховой стаж — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Также важен индивидуальный пенсионный коэффициент, он должен быть не ниже 30.

При этом, у женщин есть возможность выйти на пенсию еще раньше — в 50 лет. Такая льгота полагается тем, кто родил двух и более детей и имеет не менее 12 лет стажа в районах Крайнего Севера и не менее 17 лет — в районах, приравненных к Крайнему Северу, а также 20 лет страхового стажа.