Дмитрий Егоркин связывает нападение на него с профессиональной деятельностью Фото: страница Дмитрия Егоркина в Facebook

Утром 8 июня на пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина было совершено нападение, сообщили URA.RU несколько источников в городских структурах власти и подтвердил сам Егоркин. По его словам, на выходе из дома его подкараулили двое неизвестных в масках. Произошедшее Егоркин связывает со своей профессиональной деятельностью.

«Сегодня утром выходил из подъезда, двое напали в масках, в капюшонах. Классический вариант. Один начал бить, я попытался вырваться, но за кустами был второй. В итоге я упал. Били в основном по телу, по почкам. После этого они убежали. Когда они меня били, звучали претензии к моей работе», — рассказал Егоркин, отметив, что ранее в его адрес неоднократно поступали угрозы из-за его работы.

По его словам, он уже написал заявление в полицию, а на момент публикации проходил медицинскую экспертизу. «Пока не знаю [получил ли какие-то серьезные травмы]. Болят почки. Заявление я уже написал, объяснения с меня взяли, сейчас будет разбирательство», — поделился он. Также Егоркин отметил, что у него есть подозрения, кто стоит за нападением, но озвучивать их отказался. «Я все передал следователям», — сказал Егоркин.

«По данному факту подразделением участковых уполномоченных отдела полиции № 8 УМВД России проводится проверка. Пострадавший направлен на судебно-медицинское исследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев произошедшего. По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.