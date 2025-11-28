Логотип РИА URA.RU
Две свердловчанки попали в больницу, когда автобус резко затормозил

28 ноября 2025 в 12:39
Резкое торможение привело к травмам пассажирок

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Две жительницы Каменска-Уральского получили травмы прямо в автобусе, после того как водитель резко затормозил. Информацию сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. 

«В Каменске-Уральском на улице Кадочникова водитель автобуса маршрута №14 при торможении допустил падение пассажиров в салоне транспортного средства. По предварительной информации, автобус следовал из Красногорского района в Синарский район, в салоне находилось около 60 человек», — сообщили в инспекции. 

Две женщины 42 и 63 лет получили травмы, их госпитализировали. 64-летний водитель на момент ДТП был трезв, его стаж управления автобусом 26 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД шесть раз.

