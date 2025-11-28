Две свердловчанки попали в больницу, когда автобус резко затормозил

Резкое торможение привело к травмам пассажирок Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Две жительницы Каменска-Уральского получили травмы прямо в автобусе, после того как водитель резко затормозил. Информацию сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

«В Каменске-Уральском на улице Кадочникова водитель автобуса маршрута №14 при торможении допустил падение пассажиров в салоне транспортного средства. По предварительной информации, автобус следовал из Красногорского района в Синарский район, в салоне находилось около 60 человек», — сообщили в инспекции.