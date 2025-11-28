Две свердловчанки попали в больницу, когда автобус резко затормозил
Резкое торможение привело к травмам пассажирок
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Две жительницы Каменска-Уральского получили травмы прямо в автобусе, после того как водитель резко затормозил. Информацию сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
«В Каменске-Уральском на улице Кадочникова водитель автобуса маршрута №14 при торможении допустил падение пассажиров в салоне транспортного средства. По предварительной информации, автобус следовал из Красногорского района в Синарский район, в салоне находилось около 60 человек», — сообщили в инспекции.
Две женщины 42 и 63 лет получили травмы, их госпитализировали. 64-летний водитель на момент ДТП был трезв, его стаж управления автобусом 26 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД шесть раз.
