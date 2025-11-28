Предлагавшие переписать Конституцию РФ старожилы свердловской власти вывели формулу «цивилизации»

Новая книга Анатолия Гайды и Вадима Дубичева будет презентована 2 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-советник свердловских губернаторов Анатолий Гайда и замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев презентуют 2 декабря книгу «Тотальность идеологии и цивилизации», которая стала третьей в серии публикаций об идеологии. В ней подробно исследуется понятие «цивилизации», которое лежит в основе идеологических вопросов. Подробнее о новой книге Гайда рассказал URA.RU.

«Все три книги посвящены одной теме — проблема идеологии. Почему? Потому что у нас, на мой взгляд, недостаточно серьезных исследований по проблемам идеологии. И таким тормозящим фактором является неоднородное понимание 13-й статьи Конституции РФ, где сказано, что никакая идеология не может быть обязательной и государственной», — пояснил автор. По его мнению, сейчас происходит подмена понятий: на цивилизацию возлагаются функции и задачи, которые должна выполнять идеология.

В третьей книге авторы проанализировали труды общепризнанных классиков, чтобы понять, что такое цивилизация через призму идеологии. Гайда полагает, что им удалось найти универсальную формулу для понимания цивилизации. Книга заканчивается словами: «Цивилизация — процесс идеологической самоидентификации». На презентации авторы пообещали раскрыть смысл этой фразы.

Продолжение после рекламы

Первую свою книгу — «Критика государственной идеологии» — Гайда и Дубичев презентовали в июле 2024 года. Ее тезисы активно обсуждались вместе с учеными и представителями власти с позапрошлого года. В книге, в частности, авторы предлагают переписать российскую конституцию.