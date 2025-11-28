Россияне начали массово закупаться новогодними продуктами

В ноябре 2025 года спрос на красную икру в сравнении с прошлым годом увеличился в 4,6 раза Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ноябре в России в 2,5 раза увеличился спрос на новогодние продукты. В топ-5 популярных праздничных блюд, которые начинают закупать еще осенью, вошли красная рыба, оливье, селедка под шубой, икра и крабовый салат. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба сервиса Ozon fresh. Как следует из исследования платформы, в ноябре 2025 года спрос на новогодние продукты оказался в 2,5 раза выше, чем годом ранее.

«Жители страны уже осенью хотят почувствовать вкус праздника через простые, понятные ингредиенты и „родные“ рецепты. В ответ на этот спрос мы расширяем линейку российских продуктов локальными брендами и сезонными хитам, а скоро усилим ассортимент новогодними новинками в русском стиле», — отметил директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский.

Как отмечают в компании, рекордный рост спроса в первой половине ноября показала икра — россияне заказывали ее в 4,6 раза чаще, чем годом ранее. Кроме того, выросли продажи и традиционных праздничных салатов: так, популярность крабового салата увеличилась почти в четыре раза, спрос на селедку под шубой повысился в 3,7 раза, а на салат оливье — в 2,6 раза.

