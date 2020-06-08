В Тюмени скончался еще один пациент с коронавирусом

В Тюмени скончался пожилой мужчина с COVID-19. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Там отметили, что всего с начала пандемии в регионе скончались 12 пациентов-носителей вируса.
Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, которому был 71 год, с тяжелыми хроническими сопутствующими заболеваниями», — указано в сообщении оперштаба. Данные о личности скончавшегося пациента, а также информация о хронических заболеваниях мужчины в сообщении не раскрываются.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области количество подтвержденных анализами случаев заболевания COVID-19 приблизилось к 2 тысячам. За последние сутки заболевание было диагностировано у 39 человек.
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