07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

В Тюмени скончался еще один пациент с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, больничная палата, цгб6
Всего с начала пандемии в Тюмени скончались 12 человек с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени скончался пожилой мужчина с COVID-19. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Там отметили, что всего с начала пандемии в регионе скончались 12 пациентов-носителей вируса.

Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, которому был 71 год, с тяжелыми хроническими сопутствующими заболеваниями», — указано в сообщении оперштаба. Данные о личности скончавшегося пациента, а также информация о хронических заболеваниях мужчины в сообщении не раскрываются.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области количество подтвержденных анализами случаев заболевания COVID-19 приблизилось к 2 тысячам. За последние сутки заболевание было диагностировано у 39 человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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