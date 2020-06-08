В Тюменской области число больных COVID приблизилось к 2 тысячам

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 1947 жителей Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 39 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, с начала пандемии, заболевание было диагностировано у 1947 тюменцев.

«Тюменская область — 39 (подтвержденных случаев коронавируса за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Сказано, что всего за прошедшие сутки COVID-19 был диагностирован у 8985 жителей России.

В Тюмени зафиксированы новые очаги возникновения коронавируса. В том числе, в детском саду, в инфекционной больнице и на крупном заводе.

Ранее агентство писало о том, что из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, у тюменской порнозвезды Лолы Тейлор началась депрессия.