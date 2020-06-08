В Тюменской области число больных COVID приблизилось к 2 тысячам

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 39 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, с начала пандемии, заболевание было диагностировано у 1947 тюменцев.
«Тюменская область — 39 (подтвержденных случаев коронавируса за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Сказано, что всего за прошедшие сутки COVID-19 был диагностирован у 8985 жителей России.
В Тюмени зафиксированы новые очаги возникновения коронавируса. В том числе, в детском саду, в инфекционной больнице и на крупном заводе.
Ранее агентство писало о том, что из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, у тюменской порнозвезды Лолы Тейлор началась депрессия.
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