07 июня 2020
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05 июня 2020

В Тюменской области число больных COVID приблизилось к 2 тысячам

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала пандемии коронавирус подтвердился у 1947 жителей Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 39 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, с начала пандемии, заболевание было диагностировано у 1947 тюменцев.

«Тюменская область — 39 (подтвержденных случаев коронавируса за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Сказано, что всего за прошедшие сутки COVID-19 был диагностирован у 8985 жителей России.

В Тюмени зафиксированы новые очаги возникновения коронавируса. В том числе, в детском саду, в инфекционной больнице и на крупном заводе.

Ранее агентство писало о том, что из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, у тюменской порнозвезды Лолы Тейлор началась депрессия.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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