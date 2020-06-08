На Урале умер школьник, надышавшийся газа

В Ирбите (Свердловская область) умер 15-летний школьник, надышавшийся газа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Школьник надышался газа из баллончика, после чего умер. Медики помочь уже не смогли», — рассказал инсайдер.
В СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать случившееся позже. Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в Нижнем Тагиле, где погиб 15-летний подросток, надышавшийся газом. Прокуратура Свердловской области теперь проверяет работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних по инциденту в Нижнем Тагиле и в Чкаловском районе Екатеринбурга, где при аналогичных обстоятельствах так же погиб 15-летний школьник.
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