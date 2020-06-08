07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

На Урале умер школьник, надышавшийся газа

© Служба новостей «URA.RU»
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ГБУЗ СО Городская больница №1. Нижний Тагил, каталка, медицина, здравоохранение, больница, инвалидное кресло
Подросток отравился газом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ирбите (Свердловская область) умер 15-летний школьник, надышавшийся газа. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Школьник надышался газа из баллончика, после чего умер. Медики помочь уже не смогли», — рассказал инсайдер.

В СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать случившееся позже. Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в Нижнем Тагиле, где погиб 15-летний подросток, надышавшийся газом. Прокуратура Свердловской области теперь проверяет работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних по инциденту в Нижнем Тагиле и в Чкаловском районе Екатеринбурга, где при аналогичных обстоятельствах так же погиб 15-летний школьник.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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