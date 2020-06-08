Губернатор Текслер упрекнул челябинцев в росте заражений COVID-19

Многие южноуральцы едва ли не демонстративно пренебрегают средствами защиты

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск », viber-канале « Челябинск » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

К утру 8 июня в Челябинской области было зафиксировано 147 новых случаев заражения, что приблизило регион к собственному антирекорду — 150 заболевшим за сутки. Тогда власти объяснили это последствиями майских праздников , обеспечивших две волны заражения. Снижение числа заболевших и стабилизация с конца прошлой недели сменились ростом заболеваемости. Число заболевших в области с начала пандемии вплотную приблизилось к 4 тысячам, погибли 59 пациентов с COVID-19.

По его словам, уровень заболеваемости продолжает «оставаться стабильно высоким». Прежде всего за счет пациентов, у которых диагностирована инфекция легкой и средней степени тяжести, а также бессимптомных больных.

«Мы фиксируем значительное количество локальных семейных очагов практически по всей области, — констатировал глава области. — Это значит, что не всегда жители региона соблюдают меры безопасности и профилактики. Забывают, что вирус коварен и до сих пор опасен».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что жители региона массово забывают об опасности коронавируса и игнорируют меры безопасности. Заявление было сделано 8 июня в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Алексей Текслер указал на обстоятельства, которые очевидны и самим южноуральцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно