На Урале определили регион с самой высокой смертностью

В первом квартале 2020 года коэффициент смертности в Курганской области равнялся 15,3 на 1000 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зафиксировали самую высокую смертность среди регионов УрФО в первом квартале 2020 года. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики в своем докладе.

Коэффициент смертности населения в Курганской области в первом квартале составил 15,3 на 1000 человек населения. Вместе с Брянской и Смоленской областями она занимает 11 место в списке регионов России с самой высокой смертностью. Год назад этот коэффициент в Курганской области за аналогичный период был равен 16,8.

В остальных регионах Урала уровень смертности в первом квартале был ниже. В Свердловской области — 13,8, в Челябинской — 13,1, в Тюменской (без округов) — 10,5, в Ханты-Мансийском автономном округе — 6,5, в Ямало-Ненецком — 5,2.

В первом квартале, по сравнению с другими регионами УрФО, у Курганской области были худшими и другие показатели. Коэффициент смертности у детей до одного года на 1000 младенцев, родившихся живыми, составил 5,8. Число родившихся в регионе на 1000 человек равнялось 8,5. Естественная убыль достигла 6,8.

По итогам 2019 года Курганская область оказалась на восьмом месте среди регионов России с самой высокой смертностью. Тогда коэффициент смертности также был равен 15,3. Это был единственный регион Урала в первой десятке данного рейтинга.