Сотрудникам курганского правительства сократили отпускные

Курганские чиновники лишились части выплат к отпуску Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Настучи на работодателя

Курганские чиновники из правительства не могут получить ежегодную доплату к отпуску. Об этом они рассказали URA.RU в рубрике «Настучи на работодателя».

«В Курганской области в период коронавируса правительством нарушается закон в части выплаты в размере двух месячных окладов денежного содержания при предоставлении гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год», — написал госслужащий. По его мнению, речь идет о несоблюдении нормы закона «О государственной гражданской службе Курганской области» (п.10 ст. 44 Закона Курганской области № 28 от 04.03.2005 г.).

Эту информацию URA.RU подтвердили еще ряд чиновников. «Заявления на данную выплату в бухгалтерии просто не принимаются, и не объясняют, когда можно будет оформить эту выплату», — подтвердил инсайдер.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе правительства Курганской области URA.RU не удалось, направлен запрос.

14 апреля Шумков заявил, что часть зарплаты сотрудников областного правительства пойдет на оплату труда безработных, занятых на общественных работах. С такой же просьбой он обратился к администрациям муниципалитетов региона. По данным источников, чиновников вынуждают сдавать 15% от зарплаты.