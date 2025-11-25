В Шадринске осудили двух бывших полицейских за превышение полномочий и пытки

Экс-полицейские получили по 5 лет колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU

Шадринский суд Курганской области вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции за превышение полномочий с применением насилия и пыток. Каждому из осужденных назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения, сообщает пресс-служба суда.

«Постановлен приговор в отношении бывших сотрудников полиции — оперуполномоченных ОНК МО МВД России „Шадринский“ по ч. 4 ст. 286 УК РФ. Каждому из осужденных назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения в отношении осужденных изменена с запрета определенных действий на заключение под стражу, они взяты под стражу в зале суда», — информирует пресс-служба суда.

Оперуполномоченные признаны виновными в совершении противоправных действий в октябре 2022 года. Они превысили полномочия, существенно нарушив права и законные интересы граждан, а также интересы общества и государства. Действия осужденных были совершены группой лиц по предварительному сговору и сопровождались насилием и пытками. Приговор пока не вступил в законную силу.

Продолжение после рекламы