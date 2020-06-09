08 июня 2020

Губерниев проклял Ефремова из-за пьяного ДТП в центре Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Дмитрий Губерниев проклял Михаила Ефремова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на произошедшее в центре Москвы ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Мнением о случившемся он поделился в своем telegram-канале.

«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше…», — написал Губерниев. Позже он добавил, что сильно переживает за жизнь Сергея Захарова — человека, который серьезно пострадал в аварии и находится сейчас в тяжелом состоянии. Комментатор добавил, что актер должен попасть в тюрьму.

Ранее, напомним, стало известно, что Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. На опубликованных очевидцами записях видно, что в момент происшествия он был сильно пьян. Экспертиза это подтвердила. За жизнь водителя автомобиля, в который въехал артист, борются врачи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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