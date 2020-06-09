Губерниев проклял Ефремова из-за пьяного ДТП в центре Москвы

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Ранее, напомним, стало известно, что Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. На опубликованных очевидцами записях видно, что в момент происшествия он был сильно пьян . Экспертиза это подтвердила. За жизнь водителя автомобиля, в который въехал артист, борются врачи.

«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше…», — написал Губерниев. Позже он добавил, что сильно переживает за жизнь Сергея Захарова — человека, который серьезно пострадал в аварии и находится сейчас в тяжелом состоянии. Комментатор добавил, что актер должен попасть в тюрьму.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на произошедшее в центре Москвы ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Мнением о случившемся он поделился в своем telegram-канале.

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