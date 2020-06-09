08 июня 2020

Полиция задержала Ефремова после ДТП в центре Москвы. Ему грозит уголовное дело. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Артиста направили на медицинское свидетельствование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали актера Михаила Ефремова после серьезного ДТП на Смоленской площади. Артиста направили на медицинское свидетельствование.

«В настоящее время Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — пишет ТАСС. За пьяное вождение артисту грозит уголовное дело.

По предварительным данным, аварию устроил Ефремов. Он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee и протаранил машину Lada. В результате водителя отечественного автомобиля зажало в салоне транспортного средства. Пострадавшего с перелом грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что Ефремов довольно часто нарушает ПДД. Сейчас у него есть несколько неоплаченных штрафов за превышение скорости, пишет «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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