Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали актера Михаила Ефремова после серьезного ДТП на Смоленской площади. Артиста направили на медицинское свидетельствование.
«В настоящее время Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — пишет ТАСС. За пьяное вождение артисту грозит уголовное дело.
По предварительным данным, аварию устроил Ефремов. Он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee и протаранил машину Lada. В результате водителя отечественного автомобиля зажало в салоне транспортного средства. Пострадавшего с перелом грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
Отмечается, что Ефремов довольно часто нарушает ПДД. Сейчас у него есть несколько неоплаченных штрафов за превышение скорости, пишет «Пятый канал».
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