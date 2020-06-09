08 июня 2020

На Урале сын пытался сжечь отца из-за наследства. Подробности ЧП и ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отстоять строение не удалось Фото: «Ночные новости»

61-летний екатеринбуржец Павел, пытавшийся сжечь своего 78-летнего отца, мстил ему за то, что тот оставил его без наследства. Об этом URA.RU сообщили жители СНТ «Автотранспортник», где накануне произошел пожар. Поджигатель сбежал с места ЧП, где он — до сих пор не известно.

«Дед ему на самом деле не отец, а отчим, и у них давно уже конфликт, — рассказали URA.RU соседи погорельцев. — Когда Пашкина мать умерла, у них остался еще один участок. Дед его продал. А у Пашки, кроме дома на участке и старенькой „Нивы“, ничего нет. Он надеялся, что дед ему хотя бы часть денег отдаст, чтобы машину поменять, а он их кому-то другому отдал. Вот Пашка и обиделся».

Новость по теме
В Екатеринбурге сын пытался заживо сжечь своего пожилого отца

По словам садоводов, мужчина сперва облил бензином все внутри дедовского дома, но когда пытался поджечь спички, мужики не дали ему этого сделать. Тогда он забежал в свой дом и поджег изнутри его, после чего сбежал. «Бегает сейчас где-то, — рассказывают соседи. — А что ему будет? Дом-то он спалил свой. Но за попытку сжечь отца, наверное, привлекут».

«По факту возгорания дома на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №8, — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по г. Екатеринбургу. — В результате возгорания никто из граждан не пострадал. По данному факту проводится тщательная проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение».

Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»
Фото: «Ночные новости»

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...