Отстоять строение не удалось Фото: «Ночные новости»

61-летний екатеринбуржец Павел, пытавшийся сжечь своего 78-летнего отца, мстил ему за то, что тот оставил его без наследства. Об этом URA.RU сообщили жители СНТ «Автотранспортник», где накануне произошел пожар. Поджигатель сбежал с места ЧП, где он — до сих пор не известно.

«Дед ему на самом деле не отец, а отчим, и у них давно уже конфликт, — рассказали URA.RU соседи погорельцев. — Когда Пашкина мать умерла, у них остался еще один участок. Дед его продал. А у Пашки, кроме дома на участке и старенькой „Нивы“, ничего нет. Он надеялся, что дед ему хотя бы часть денег отдаст, чтобы машину поменять, а он их кому-то другому отдал. Вот Пашка и обиделся».

По словам садоводов, мужчина сперва облил бензином все внутри дедовского дома, но когда пытался поджечь спички, мужики не дали ему этого сделать. Тогда он забежал в свой дом и поджег изнутри его, после чего сбежал. «Бегает сейчас где-то, — рассказывают соседи. — А что ему будет? Дом-то он спалил свой. Но за попытку сжечь отца, наверное, привлекут».

«По факту возгорания дома на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №8, — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по г. Екатеринбургу. — В результате возгорания никто из граждан не пострадал. По данному факту проводится тщательная проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение».

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости»

Фото: «Ночные новости»