В Екатеринбурге сын пытался заживо сжечь своего пожилого отца

В пожаре никто не пострадал Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Екатеринбурге в ночь на 9 июня в коллективном саду «Автотранспортник» на Чусовском тракте произошел пожар. Об этом сообщило региональное управление МЧС. Позже выяснилось, что причиной стала семейная ссора, в ходе которой 60-летний сын пытался поджечь своего 78-летнего отца и его дом.

«8 июня вечером после обильного распития спиртных напитков сын, взяв канистру с бензином разбил стекла в отцовском доме, облил им дом и отца, после чего пытался поджечь спичками. Отец в это время вооружился водой и при каждом розжиге спички тушил ее из кружки», — сообщили «Ночные новости».

После неудачных попыток устроить пожар сын зашел в дом, а через некоторое время из окон пошел дым. Соседи помогли ему выбраться из полыхающей постройки, после чего он сбежал с места ЧП. Его отец не пострадал и теперь намерен написать заявление на сына.