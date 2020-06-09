08 июня 2020

В Екатеринбурге сын пытался заживо сжечь своего пожилого отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, вечер, огонь, ночь, тушение пожара
В пожаре никто не пострадал Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Екатеринбурге в ночь на 9 июня в коллективном саду «Автотранспортник» на Чусовском тракте произошел пожар. Об этом сообщило региональное управление МЧС. Позже выяснилось, что причиной стала семейная ссора, в ходе которой 60-летний сын пытался поджечь своего 78-летнего отца и его дом.

«8 июня вечером после обильного распития спиртных напитков сын, взяв канистру с бензином разбил стекла в отцовском доме, облил им дом и отца, после чего пытался поджечь спичками. Отец в это время вооружился водой и при каждом розжиге спички тушил ее из кружки», — сообщили «Ночные новости».

После неудачных попыток устроить пожар сын зашел в дом, а через некоторое время из окон пошел дым. Соседи помогли ему выбраться из полыхающей постройки, после чего он сбежал с места ЧП. Его отец не пострадал и теперь намерен написать заявление на сына.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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