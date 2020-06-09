Политик лежит в ГКБ №40 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован в ГКБ №40 с пневмонией на фоне коронавирусной инфекции. Об этом политик сообщил URA.RU. При этом, по его словам, никаких симптомов ОРЗ у него нет.

«Не то, что явных — вообще никаких симптомов нет. В этом вся фишка: ты совершенно здоров, ты готов работать, тренироваться — а в это время у тебя развивается поражение легких, которое можно увидеть только на КТ. Причем, с какого-то этапа она развивается очень быстро. Меня почему и госпитализировали — сделали КТ и сразу увезли», — рассказал Ройзман.

Экс-мэр призвал уральцев проявлять осторожность. «В регионах сейчас идет рост заболеваемости — всем надо быть внимательнее, соблюдать все рекомендации, постараться не заболеть и своих не заразить.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом, о чем сообщил в соцсетях.