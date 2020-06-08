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Экс-глава Екатеринбурга Ройзман заразился коронавирусом. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Политик болеет у себя в библиотеке Фото: Instagram Евгения Ройзмана
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Коронавирус COVID-19

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подозревает у себя коронавирус. Об этом политик сообщил в своем Instagram. Чтобы никого не заразить, он самоизолировался у себя дома в библиотеке.

«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — рассказал подписчикам Евгений Ройзман.

Как пояснил URA.RU экс-мэр Екатеринбурга, вывод о том, что он переболел (или все еще болеет) коронавирусной инфекцией, он сделал по результатам теста на антитела к COVID-19. Стандартный ПЦР-анализ, с помощью которого диагностируют коронавирус, политик пока не сдавал. «Все, что надо, буду делать, предпринимаю все меры предосторожности», — сообщил агентству Ройзман.

Он призывает уральцев отнестись к новому вирусу с полной серьезностью. «Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!» — пожелал Ройзман.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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