Мэр из ХМАО встретится с депутатом Госдумы после жалобы Кадырову

Скандал в ХМАО дошел до депутата Госдумы Адама Делимханова (на фото в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов собирается встретиться с главой Лянтора Сергеем Махиней для разрешения его конфликта с местным предпринимателем Исой Абдулвахибовым. Об этом URA.RU сообщили в представительстве главы Чеченской республики в ХМАО.

«Все комментарии будут даны после того, как глава Лянтора и представитель Чеченской республики в ХМАО [Адлан Орзалиев] встретятся с Адамом Делимхановым. Эта встреча состоится в ближайшее время», — сообщил заместитель представителя главы Чеченской республики в ХМАО Абубакар Заураев.

Глава Лянтора в разговоре с URA.RU заявил, что о предстоящей встрече ему пока ничего не известно, но он готов к общению с Делимхановым на эту тему. Другой участник конфликта — Адам Абдулвахибов (сын предпринимателя Исы Абдулвахибова — прим.ред.) — сообщил, что с представителями его семьи никто из окружения Делимханова пока на связь не выходил.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Лянтора записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову и депутату Госдумы Делимханову, в котором попросил помощи в разрешении конфликта с бизнесменом Абдулвахибовым. Это противостояние длится уже несколько лет. Глава города считает, что предприниматель вместе со своим сыном мстит ему за то, что администрация пытается снести построенный ресторан и выселение из муниципального жилья. Сами Абдулвахибовы эти обвинения опровергают.