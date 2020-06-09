В поликлиниках Ямала уже ввели новые правила безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Поликлиники ЯНАО возобновляют плановое оказание медпомощи, которое было приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Исключением станут учреждения Салехарда и Нового Уренгоя, где ситуация с инфекцией все еще напряженная. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«В городах и районах, где регистрировались единичные случаи коронавируса или их не было вообще, плановую помощь оказывать уже можно. Возобновление оказания плановой медпомощи будет плавным и с соблюдением мер предосторожности, так как главная наша цель — не допустить, чтобы в медицинских учреждениях наши граждане подвергались риску заражения», — рассказал глава департамента Сергей Новиков.

Уже известно, что без предварительной записи ямальцев не будут пускать в поликлиники. Больных и здоровых посетителей разведут по разным входам: тех, кто переболел респираторными инфекциями, будут пропускать через отдельные двери. Пациенты инфекционного профиля не смогут посещать некоторых узких специалистов. В холлах и коридорах поликлиник смогут находиться не более пяти человек одновременно, а между приемами пациентов будет соблюдаться интервал в 10 минут.

В шести больницах Салехарда и Нового Уренгоя останутся ограничительные меры. К жителям, страдающим хроническими болезнями, врачи будут по-прежнему приезжать на дом. Плановая медпомощь в поликлиниках разрешена только тем, у кого есть подозрение на онкологию.

Ранее жители ЯНАО жаловались, что поликлиники и больницы округа не оказывают амбулаторную помощь. В некоторых учреждениях пациентам сообщали, что прием возобновится только с полным снятием ограничений по коронавирусу. В окружном депздраве URA.RU пояснили, что отмена касается только планового осмотра, а неотложная помощь оказывается в полном объеме.

Новый Уренгой и Салехард являются крупнейшими очагами коронавируса в ЯНАО среди населенных пунктов. В столице округа, по данным на утро 9 июня, зафиксировано 317 случаев заражения, в Новом Уренгое — 648. Всего на Ямале коронавирус нашли у 2777 человек. Полностью здоровыми являются 1475 пациентов, 11 зараженных скончались.