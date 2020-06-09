Курганский аэропорт, согласно расписанию, откроется 15 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский аэропорт планирует принимать рейсы с 15 июня. Данная информация размещена на сайте аэропорта. Также на этот день продаются билеты.

«Расписание отправления воздушных судов из аэропорта Курган с 15 июня 2020 года», — указано на сайте воздушной гавани. На данный момент здание аэропорта закрыто, а регулярные рейсы в Курган и из него не выполняются.

Согласно расписанию, рейс ЮТ-266 из Кургана в Москву и обратный рейс ЮТ-265 будут ежедневными. На сайте авиакомпании Utair продаются билеты на 15 июня. На даты с 16 до 20 июня на сайте авиаперевозчика нельзя купить билеты. На имя исполнительного директора курганского аэропорта Дмитрия Коваленко URA.RU направило запрос, где попросило прокомментировать планы по открытию аэропорта.

Курганский аэропорт прекратил принимать рейсы с 9 апреля. Согласно расписанию, авиасообщение планировали восстановить 1 мая и 8 июня. Оба раза оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Курганской области продлевал запрет на полеты.