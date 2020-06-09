Тоболяки возмущены тем, что зону отдыха открыли раньше времени Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Под Тобольском возобновила работу зона отдыха «Винокурово». Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» сообщил Михаил Иваньков. Он пояснил, что ее владельцы решили не дожидаться завершения режима повышенной готовности.

«И это при том, что в Тобольске все массовые мероприятия запрещены, закрыты для посещения и тренировок все спортивные комплексы города — стадион „Тобол“, дворец спорта „Кристалл“. Тренерам по всем видам спорта запрещено заниматься со своими воспитанниками на территории спортивных сооружений», — пояснил Иваньков.

За нарушение режима повышенной готовности владельцев базы отдыха могут ждать серьезные последствия. Об этом URA.RU сообщили в администрации Башковского поселения, на территории которого находится «Винокурово». Там добавили, что самостоятельно пресечь нарушения они не имеют права.

«Мы рейды не проводим и все свои обязанности уже выполнили. Информацию в штаб по противодействию коронавирусу передали еще в выходные дни. Сейчас уже необходимо проверять полиции», — пояснил глава Башковского поселения Владимир Шестаков.

В администрации Тобольского района URA.RU сообщили, что информации о работе базы отдыха к ним ни от кого не поступало. «Мы свяжемся с главой поселения и уточним, как там обстоят дела. Сейчас необходимо ехать и проверять», — добавили в ведомстве.

В региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом направлен письменный запрос.

На «Винокурово», несмотря на самоизоляцию, было замечено много людей Фото: Михаил Иваньков