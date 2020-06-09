В Кремле не считают снятие карантина преждевременным

Снятие ограничений в Москве принято в координации со специалистами, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кремле не считают отмену ограничений, введенных из-за коронавируса в Москве, слишком стремительными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами.

«Глава региона принимает решение, основываясь на экспертных показателях. Какие-то ограничения остаются, какие-то ограничения будут сниматься — это не полная отмена», — заявил Песков. Он отметил, что ряд эпидемиологов поддержал решение о частичном снятии ограничительных мер.

Решение об ослаблении ограничений в столице было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным, пояснил Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, Собянин принял решение с учетом анализа ситуации на местах, консультируясь с экспертами и оперативным штабом.

О снятии в Москве введенных из-за коронавируса ограничений стало известно 8 июня. С 9 июня в столице России перестал действовать режим самоизоляции, открылись парикмахерские, салоны красоты и другие учреждения. С 16 июня планируется открыть в том числе стоматологии и летние веранды ресторанов, передает телеканал 360.

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