Новые случаи заражения коронавирусом откладывают отмену самоизоляции в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Курганской области 9 июня, отдаляют отмену режима самоизоляции. Регион в очередной раз не смог выполнить все условия для смягчения коронавирусных ограничений.

Регион считается готовым к новому этапу снятия ограничений, когда четыре дня подряд соблюдаются три условия: наличие свободного коечного фонда — не менее 50% от нормативной потребности (для Курганской области — 207 свободных коек), охват тестированием на COVID-19 — не менее 70 на 100 тысяч населения в день, а коэффициент распространения инфекции не превышает 1,0. Из-за роста числа зараженных регион не соответствует третьему из перечисленных критериев.

Даже если с 10 июня в Курганской области не зарегистрируют ни одного нового случая заражения, коэффициент распространения инфекции станет ниже порогового значения только с 11 июня. Это значит, что следующий этап смягчения ограничений, согласно требованиям Роспотребнадзора, сможет наступить не ранее, чем на следующей неделе (оптимистичный прогноз). Если ежедневно в среднем будет фиксироваться более 10 заболевших коронавирусом, коэффициент не опустится ниже значения 1,0 как минимум до 12 июня, а об отмене ограничений власти смогут объявить в лучшем случае после 16 июня (пессимистичный прогноз).

Российские регионы начали постепенно отменять ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Так, с 9 июня самоизоляцию и пропускной режим отменили в Москве. В Кургане с 1 июня взрослым и детям разрешили гулять на улице без СМС-пропусков, с 3 июня открыли фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные центры, массажные салоны и солярии, а позже — торговые центры.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU