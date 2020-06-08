Ограничения в Москве будут снимать поэтапно в течение месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снятии режима самоизоляции, электронных пропусков и графика прогулок с 9 июня, а также рассказал о поэтапном возобновлении работы городских организаций.

Первый этап снятия ограничений в Москве — 9 июня

«Уже с завтрашнего дня — 9 июня 2020 г. — отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», — заявил Собянин в своем блоге. По его словам, все основные ограничения снимут в июне при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер

Согласно опубликованной градоначальником информации, с 9 июня в Москве снимут ограничения с работы парикмахерских и салонов красоты, фотоателье, ветеринарных клиник, каршеринга и служб заказа такси, общественных организаций, агентств по трудоустройству персонала, студий звукозаписи и видеостудий, научных организаций, театров, концертных организаций и цирков, городских кладбищ.

Второй этап снятия ограничений в Москве — 16 июня

Через неделю будут сняты ограничения на оказание стоматологической помощи, а также начнут работу библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Планируется снятие ограничений на посещение стадионов, при условии заполнения трибун не более чем на 10%.

С 16 июня в Москве заработают летние веранды ресторанов и кафе, а еще через неделю — стационарные заведения.

Последний этап снятия ограничений — 23 июня. Откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно оздоровительные комплексы. А также будут сняты ограничения на работу детских садов.

Третий этап снятия ограничений в Москве — 23 июня

«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — подчеркнул Сергей Собянин.

Информацию о снятии карантина в Москве подтвердил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. «Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», заявил он.

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