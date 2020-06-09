Коронавирус в Курганскую область привезли из ХМАО и ЯНАО

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Парк Победы после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Курган, парк победы, медицинская маска, женщины, масочный режим
Из ХМАО и ЯНАО привезли шесть новых случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 9 июня подтвердили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть из них привезли из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19. Из них 6 — завозные из Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов у жителей Куртамышского, Сафакулевского и Варгашинского районов», — говорится в сообщении оперштаба. Десять случаев — контактные. Их обнаружили в Кургане, Кетовском, Шатровском и Юргамышском районах.

На 9 июня в регионе всего было зафиксировано 330 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них выздоровели 195 человек, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3290 человек.

В Курганской области с 1 апреля был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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