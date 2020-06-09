Коронавирус в Курганскую область привезли из ХМАО и ЯНАО

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В Курганской области с 1 апреля был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков . Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

На 9 июня в регионе всего было зафиксировано 330 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них выздоровели 195 человек, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 3290 человек.

«Зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19. Из них 6 — завозные из Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов у жителей Куртамышского, Сафакулевского и Варгашинского районов», — говорится в сообщении оперштаба. Десять случаев — контактные. Их обнаружили в Кургане, Кетовском, Шатровском и Юргамышском районах.

В Курганской области 9 июня подтвердили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть из них привезли из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Из ХМАО и ЯНАО привезли шесть новых случаев коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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