05 июня 2020
04 июня 2020

В Кургане открыли торговые центры во время карантина. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ТЦ
После открытия торговые центры наполнили посетители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 5 июня, во время режима самоизоляции, открылись торговые центры. Корреспондент URA.RU проверил это лично, побывав в одном из ТЦ.

«В торгово-развлекательном центре „Пушкинский“ уборка и дезинфекция идут полным ходом. Были открыты почти все магазины», — рассказал корреспондент, добавив, что продавцы работают в масках и перчатках.

В торговом центре не работала только зона развлечений. На момент написания новости в торговых центрах не было замечено групп подростков, которые регулярно проводили время в этих местах до карантина. ТРЦ «ГиперСити» также возобновил работу. Об этом его представители сообщили в соцсетях.

В пресс-службе областного правительства обещали URA.RU уточнить, действительно ли торговым центрам разрешили открыться.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. В июне власти начали постепенно снимать ограничения, связанные с режимом. Взрослым и детям разрешили гулять на улице без СМС-пропусков, а в регионе открыли фитнес-центры и массажные салоны.

Открытие ТЦ "Пушкинский" после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Курган
В торговых центрах постоянно можно заметить представителей клининговых компаний
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Открытие ТЦ "Пушкинский" после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Курган
Продавцы магазинов носят маски с перчатками и обрабатывают антисептиками свои рабочие места
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Открытие ТЦ "Пушкинский" после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Курган
Посетителям, как и продавцам, рекомендуется носить маски в торговых центрах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Открытие ТЦ "Пушкинский" После снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Курган
Пока в ТРЦ не работают зоны развлечений
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...