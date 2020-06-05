После открытия торговые центры наполнили посетители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 5 июня, во время режима самоизоляции, открылись торговые центры. Корреспондент URA.RU проверил это лично, побывав в одном из ТЦ.

«В торгово-развлекательном центре „Пушкинский“ уборка и дезинфекция идут полным ходом. Были открыты почти все магазины», — рассказал корреспондент, добавив, что продавцы работают в масках и перчатках.

В торговом центре не работала только зона развлечений. На момент написания новости в торговых центрах не было замечено групп подростков, которые регулярно проводили время в этих местах до карантина. ТРЦ «ГиперСити» также возобновил работу. Об этом его представители сообщили в соцсетях.

В пресс-службе областного правительства обещали URA.RU уточнить, действительно ли торговым центрам разрешили открыться.

С 1 апреля в Курганской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. В июне власти начали постепенно снимать ограничения, связанные с режимом. Взрослым и детям разрешили гулять на улице без СМС-пропусков, а в регионе открыли фитнес-центры и массажные салоны.

В торговых центрах постоянно можно заметить представителей клининговых компаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продавцы магазинов носят маски с перчатками и обрабатывают антисептиками свои рабочие места Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Посетителям, как и продавцам, рекомендуется носить маски в торговых центрах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пока в ТРЦ не работают зоны развлечений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU