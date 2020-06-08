Пока Курганская область не готова к отмене ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганская область потеряла шанс на отмену коронавирусных ограничений в ближайшие дни. Это произошло из-за роста числа заразившихся в конце прошлой недели. URA.RU подготовило три прогноза дальнейшего развития событий.

Регион считается готовым к новому этапу снятия ограничений, когда четыре дня подряд соблюдаются три условия: наличие свободного коечного фонда — не менее 50% от нормативной потребности (для Курганской области — 207 свободных коек), охват тестированием на COVID-19 — не менее 70 на 100 тысяч населения в день, а коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0. По данным ежедневного мониторинга ситуации в регионах, которые публикуются на сайте уральского полпредства, Курганская область стабильно выполняет первые два условия. Так, на 7 июня в регионе было занято всего 17,4% коек (144 из 828).

Отмене или смягчению ограничений мешает лишь коэффициент распространения инфекции. По методике Роспотребнадзора он рассчитывается как сумма новых случаев заражения за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня. Исходя из текущих данных URA.RU спрогнозировало, как может развиться ситуация в Курганской области в течение этой недели (на основе данных регионального оперативного штаба).

С 3 июня коэффициент держался на уровне ниже 1,0, в регионе ежедневно фиксировали не более 10 новых случаев заражения. Если бы не всплеск числа зараженных 5 июня (12 случаев) и 7 июня (18 случаев), Курганская область уже была бы готова к новому этапу отмены ограничений. 8 июня оперштаб заявил о восьми новых случаях. Если количество новых больных в течение ближайшей недели начнет постепенно снижаться (оптимистический сценарий), то к следующему понедельнику регион будет готов к отмене ограничений.

Условия для отмены ограничений будут считаться исполненными и в том случае, если ситуация с коронавирусной инфекцией кардинально не поменяется, и в регионе будут фиксировать в среднем около 10 случаев заражения в сутки (стабильный сценарий). Но если число новых коронавирусных больных в Курганской области будет расти или хотя бы останется на уровне 12 человек за день, как это было 5 июня (пессимистичный сценарий), ждать отмены или смягчения ограничений в начале следующей недели курганцам не стоит.

В региональном оперативном штабе на вопрос URA.RU по поводу возможной отмены ограничений заявили лишь, что решение будет зависеть от эпидемилолгической ситуации. «Как только решение будет принято, о нем объявят», — добавили в оперштабе.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU