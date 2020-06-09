Зеленский объяснился за сравнение Украины с порноактрисой

Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стыдно за некоторые шутки о своей стране. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

Глава государства отметил, что ему стыдно за шутку, в которой он сравнил свою страну с актрисой из немецкого фильма для взрослых. «Если большое количество людей это восприняли как сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав», — приводит слова Зеленского РИА «Новости».

По словам Зеленского, он никогда не называл Украину проституткой, а его шутка о финансовой несамостоятельности страны, которая словно актриса из фильма для взрослых готова «принять в любом количестве и с любой стороны», была неудачной. При этом не стоит стесняться своих ошибок, добавил украинский лидер, отметив, что не хотел их совершать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предлагал своим сотрудникам заразить его коронавирусом. Таким образом он хотел показать украинцам, что с болезнью можно справиться, передает RT.

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