Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»

Прокурор по делу MH17 рассказал детали следствия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Нидерландская прокуратура исключила версию о том, что малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом «Бук». Как заявил прокурор Тейс Бергер, правоохранительные органы не нашли подтверждений этому.

Ранее, напомним, российская сторона предоставила следователям данные радаров, а также документацию на зенитно-ракетную систему, согласно которой, ракета «Бука», поразившего самолет, принадлежала Украине.

«Сценарий, согласно которому украинские вооруженные силы сбили рейс MH17, также был расследован. Были изучены не только возможные места, с которых мог вестись обстрел, но и проводился анализ систем „Бук“ украинских ВС и происхождения обнаруженных частей ракет», — цитирует Бергера РИА «Новости».

Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли, пишет RT. Власти Киева обвинили в катастрофе ополченцев, а те, в свою очередь, утверждают, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Ранее прокурор из Нидерландов Вард Фердинандуссе привел факты, которые опровергают версию крушения от атаки истребителя. В качестве доводов в защиту своих слов он привел несколько фактов.