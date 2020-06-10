Россия оказалась в списке мировых лидеров в условиях пандемии

Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии коронавируса.
«Россия, а также Индонезия, Китай, Мексика и Австралия вошли в Топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID», — пишут «Известия». В этих странах зафиксирован низкий уровень безработицы. Кроме того, у них небольшой госдолг, низкие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли. На выход из кризиса после пандемии влияет также индекс PPI. Он отражает уровень миролюбия в стране. РФ по этому показателю находится на 37 месте, Китай — на 34-м, Индонезия — на 39-м, Мексика — на 35-м, Австралия — на 13-м.
Эксперты считают, что экономика стран восстановится приблизительно через пять лет после снятия карантинных мер. По оценке института IEP, насколько быстро страны выйдут из кризиса, определяет совокупность экономики с уровнем PPI. Наиболее благоприятно эти два фактора сочетаются у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Хуже всего дела обстоят у Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.