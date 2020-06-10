Россия оказалась в списке мировых лидеров в условиях пандемии

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Эксперты считают, что экономика стран восстановится приблизительно через пять лет после снятия карантинных мер. По оценке института IEP, насколько быстро страны выйдут из кризиса, определяет совокупность экономики с уровнем PPI. Наиболее благоприятно эти два фактора сочетаются у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Хуже всего дела обстоят у Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.

«Россия, а также Индонезия, Китай, Мексика и Австралия вошли в Топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID», — пишут « Известия ». В этих странах зафиксирован низкий уровень безработицы. Кроме того, у них небольшой госдолг, низкие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли. На выход из кризиса после пандемии влияет также индекс PPI. Он отражает уровень миролюбия в стране. РФ по этому показателю находится на 37 месте, Китай — на 34-м, Индонезия — на 39-м, Мексика — на 35-м, Австралия — на 13-м.

Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии коронавируса.

Экономика стран восстановится через пять лет после выхода из карантина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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