09 июня 2020

Россия оказалась в списке мировых лидеров в условиях пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, екатеринбург , виды города, коронавирус, пандемия, covid-19
Экономика стран восстановится через пять лет после выхода из карантина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии коронавируса.

«Россия, а также Индонезия, Китай, Мексика и Австралия вошли в Топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID», — пишут «Известия». В этих странах зафиксирован низкий уровень безработицы. Кроме того, у них небольшой госдолг, низкие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли. На выход из кризиса после пандемии влияет также индекс PPI. Он отражает уровень миролюбия в стране. РФ по этому показателю находится на 37 месте, Китай — на 34-м, Индонезия — на 39-м, Мексика — на 35-м, Австралия — на 13-м.

Эксперты считают, что экономика стран восстановится приблизительно через пять лет после снятия карантинных мер. По оценке института IEP, насколько быстро страны выйдут из кризиса, определяет совокупность экономики с уровнем PPI. Наиболее благоприятно эти два фактора сочетаются у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Хуже всего дела обстоят у Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...