Масочный режим в России сохранится до появления вакцины от COVID

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Первые партии лекарства от инфекции коронавируса должны появиться в середине лета. А массовая вакцинация россиян ожидается осенью, пишет издание « Дни.ру ».

Аналогичную позицию ранее высказал академик РАН Юрий Беленков. По его наблюдениям, после отмены строгих ограничений многие люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Но эти меры должны соблюдаться. Коллега Беленкова Виктор Малеев в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что применение медицинских масок и перчаток может положительно повлиять на эпидемиологическую обстановку в целом .

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — цитирует главного санитарного врача «Комсомольская правда». Попова уточнила, что носить средства защиты необходимо до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19.

Во всех регионах России сохраняется масочный режим, независимо от снятия ограничений. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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