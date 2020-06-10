Масочный режим в России сохранится до появления вакцины от COVID

Во всех регионах России сохраняется масочный режим, независимо от снятия ограничений. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — цитирует главного санитарного врача «Комсомольская правда». Попова уточнила, что носить средства защиты необходимо до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19.
Аналогичную позицию ранее высказал академик РАН Юрий Беленков. По его наблюдениям, после отмены строгих ограничений многие люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Но эти меры должны соблюдаться. Коллега Беленкова Виктор Малеев в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что применение медицинских масок и перчаток может положительно повлиять на эпидемиологическую обстановку в целом.
Первые партии лекарства от инфекции коронавируса должны появиться в середине лета. А массовая вакцинация россиян ожидается осенью, пишет издание «Дни.ру».
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