09 июня 2020

Масочный режим в России сохранится до появления вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Раздача бесплатных медицинских масок в городском общественном транспорте. Челябинск, эпидемия, автобус, маска медицинская, раздача масок, коронавирус
Массовая вакцинация от коронавируса ожидается осенью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Во всех регионах России сохраняется масочный режим, независимо от снятия ограничений. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — цитирует главного санитарного врача «Комсомольская правда». Попова уточнила, что носить средства защиты необходимо до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19.

Аналогичную позицию ранее высказал академик РАН Юрий Беленков. По его наблюдениям, после отмены строгих ограничений многие люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Но эти меры должны соблюдаться. Коллега Беленкова Виктор Малеев в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что применение медицинских масок и перчаток может положительно повлиять на эпидемиологическую обстановку в целом.

Первые партии лекарства от инфекции коронавируса должны появиться в середине лета. А массовая вакцинация россиян ожидается осенью, пишет издание «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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