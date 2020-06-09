Академик РАН оценил эффективность антисептиков и масок

Средства защиты снижают риск распространения не только коронавируса, но и других инфекций Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Использование средств защиты и антисептиков в общественных местах может повлиять на распространение не только коронавируса, но и других инфекционных заболеваний. В разговоре с URA.RU академик РАН Виктор Малеев объяснил, что пока подобной статистики по России нет, но выразил уверенность, что применение медицинских масок и перчаток может положительно повлиять на эпидемиологическую обстановку в целом.

«Надо измерять заболеваемость, потому что маски и дезинфектанты могут влиять примерно на 100 заболеваний. Но они и при других инфекциях полезны», — сказал собеседник агентства.

Малеев считает, что из-за пандемии люди изменились и стали чаще задумываться о безопасности своего здоровья. «Я думаю, тут еще имеет место психология. Это не только маски и дезинфектанты. Изоляция тоже предотвращает [распространение инфекций]. Люди стали более осторожны», — объяснил он.

Академик РАН считает нужным снабдить санитайзерами места массового скопления людей. «Вреда от этого не будет, если дезинфектанты не вредно действуют на кожу рук человека», — заключил Малеев.

Ранее власти Москвы заявили о снятии введенных из-за коронавируса ограничений. С 9 июня в столице России перестал действовать режим самоизоляции, открылись парикмахерские, салоны красоты и другие учреждения. С 16 июня планируется открыть в том числе стоматологии и летние веранды ресторанов, передает телеканал 360. В Кремле не думают, что эти меры преждевременные.

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