Академик РАН: маски нужно носить до изобретения вакцины от COVID

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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, велодоржка, велосипед, велосипедист в маске, полицейские в масках, велосипедист без маски
Лекарство от коронавируса обещают создать к середине лета Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пока в России не начнется кампания по вакцинации населения от коронавируса, масочный режим необходимо сохранять. Такое мнение высказал академик РАН и президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков.

«Я думаю, что в оптимальном варианте масочный режим должен быть сохранен до начала кампании по вакцинации», — цитирует академика РИА Новости.

По наблюдениям Юрия Беленкова, после отмены строгих ограничений большинство москвичей перестало носить маски и соблюдать дистанцию. Эти меры все равно должны соблюдаться, считает врач.

По прогнозам Роспатента, лекарство от COVID-19 точно будет в России к середине лета, напоминает телеканал «360». А депутат Госдумы Леонид Огуль в беседе с агентством Nation News подчеркнул, что вакцина должна быть доступна по всему миру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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